(Özel) Fedakar öğretmen 15 öğrenciyi daha uzaktan eğitimle buluşturdu

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Şehriban Sami Yıldırım İlkokulu Müdürü Önder Baki Güden, başlattığı kampanya kapsamında 15 öğrenciyi daha uzaktan eğitimle buluşturdu.

6 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden mezun olup öğretmenlik mesleğine başlayan Şehriban Sami Yıldırım İlkokulu Müdürü Önder Baki Güden, sosyal sorumluluk çerçevesinde yardım kampanyası başlattı. Başlattığı kampanya çerçevesinde binlerce aileye gıda ve giyim yardımlarını ulaştıran fedakar öğretmen, uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere de bilgisayar ve tablet desteğinde bulundu. Yaklaşık 20 gün önce 15 öğrenciye bilgisayar dağıtarak onları uzaktan eğitime kavuşturan Güden, 15 öğrenciyi de tablet bilgisayarla buluşturdu. Tablet bilgisayarları tek tek evlerine giderek öğrencilere teslim eden Güden, sosyal medyada yaptığı çağrıların karşılık bulduğunu ifade etti. Ülke olarak zor günlerden geçtiklerini vurgulayan Güden, “En büyük iş bizlere düşüyor. Bizler birbirimize kenetlenip, bu tür faaliyetlerde bulunmak durumundayız. Şu anda ne yazık ki okullarımız kapalı. Bizler öğrencilerimize, öğrencilerimiz de bizlere hasretler. Bu anlamda uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize bir nebzede olsa katkıda bulunmak adıyla tablet ve bilgisayar dağıtımı yaptık” dedi.

Bundan 20 gün önce 15 öğrenciye bilgisayar dağıttıklarını dile getiren Güden, “Şimdi de 15 öğrencilerimizi tabletlerle buluşturduk. Umarım öğrencilerimizin eğitim hayatına katkıda bulunuruz ve öğrencilerimiz de bu süreci en iyi şekilde atlatıp yüz yüze eğitime bir an önce kavuşur” ifadelerini kullandı.

Daha önce canlı derslere katılamadığını aktaran 9’uncu sınıf öğrencisi Hüseyin Koçak ise “Daha önce TRT EBA’ya girebiliyorduk ancak canlı derslere katılamıyorduk. Zorluk çekiyorduk. Şimdi ise rahatça canlı derslere katılabileceğiz. Hayırseverlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

4. sınıf öğrencisi Deniz Koçak da, “Tablet ya da bilgisayarım olmadığı için canlı derse gidemiyordum. Çok mutluyum. Hayırseverlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cuma Dalga isimli veli ise 5 öğrencisinin olduğunu ve kendisinin de üniversite okuduğunu ifade ederek, “Evde sadece bir telefon vardı. Çocuklarım canlı derslere katılamıyorlardı. Çok sıkıntı yaşıyorduk. Öğretmenleri sürekli beni arayıp çocuklarımın derslere katılamadıklarını söylüyordu. Şu anda hayırseverlerin gönderdiği tablet nedeniyle çocuklarım artık canlı derslere katılacaklar. Bu anlamda Önder Hocamız başta olmak üzere hayırseverlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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