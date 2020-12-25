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Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı

DHA

Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı


Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu G.T.´nin valizinde 2 kilo 92 gram metanfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu G.T.'nin şüphe üzerine polis tarafından üstünde ve valizinde arama yapıldı. Aramada. Valizde iki parça halinde 2 kilo 92 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan G.T.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN
2020-12-25 10:36:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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