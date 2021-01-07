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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

İHA

Van’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gevaş ve Çaldıran ilçesinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ile bir kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ocak 2021 tarihinde GevaşTatvan kara yolu üzerindeki Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsündeki yolculardan E.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Olay ve şüpheli E.S hakkında adli soruşturma devam etmektedir.
Öte yandan, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Yukarı Dikme Mahallesi’nde şüpheli bir evde yapılan aramada; 1 kilogram metamfetamin ve 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 adet şarjör, 58 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi.
Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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