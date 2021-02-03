Erken doğan 'yaşamaz' denilen buzağıyı beşiğe yatırıp, biberonla besliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erken doğan 'yaşamaz' denilen buzağıyı beşiğe yatırıp, biberonla besliyor

DHA

Erken doğan 'yaşamaz' denilen buzağıyı beşiğe yatırıp, biberonla besliyor


Barış KUL/ ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve bir yıldır hayvancılık yapan Nezahat Nadiroğlu, prematüre doğan ve veterinerlerin yaşamaz dediği buzağıyı hayatta tutabilmek için evinde bakıma aldı. Nadiroğlu, beşikte gözü gibi sakladığı ve 'Güneş' ismini verdiği buzağının altını bezliyor, biberonla süt vererek gelişimini sağlıyor.
Van'ın Erciş ilçesinie bağlı Latifiye Mahallesi'nde yaşayan ve bir yıldır hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Nezahat Nadiroğlu'na ait inek erken doğum yaptı. Erken doğduğu için gelişimini tamamlayamayan buzağı için Nadiroğlu seferber oldu. Buzağıyı evine alan Nadiroğlu, 'Güneş' adını verdiği buzağıyı çocuğunun beşiğine alıp, altını bezleyip, biberonla beslemeye başladı. Buzağının beslenmesini özenle yapan Nadiroğlu, düzenli olarak da banyosunu yaptırıyor. Evin maskotu haline gelen buzağıyı kucaklarından indirmeyen ve çocuğu gibi seven Nadiroğlu, erken doğumlu dünyaya gelen buzağının yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Nadiroğlu, "Bu yavru 30 gün erken doğdu. İlk doğduğu zaman özel bir veterinere götürdük. Erken doğum gerçekleştiği için prematüre olduğunu ve akciğeri gelişmediği için yaşama şansının çok az olduğunu söylediler. Ben de onu eve aldım. Geceleri buzağı üşümesin diye sobayı yakıyorum. Gece uyanınca altını bezleyip, süt içiriyorum. Bir haftadır bizimle evde yaşıyor. Biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Güneş´i, 3 yaşındaki kızım Narin Nazlı´nın beşiğinde besliyorum. Veteriner hekimin verdiği iğneleri yaptırıyorum. Git gide daha iyi oluyor. Buzağı, kızımın ve bizim neşe kaynağımız oldu. Kızım Narin onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Güneş, evimizin resmen maskotu oldu. Uzun yıllardır gündelik ev temizliğine gidiyorum. 2 tane ineğim var. Onları besliyor, onlara bakıyorum. Erken doğum yapan Buzağıya `Güneş´ ismini verdik. Güneş gibi doğup, yaşasın diye. Bu süreçte bize destek olan Erciş ilçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Aileyi ziyaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´nde görevli Veteriner Hekim Bekir Bora ve arkadaşları, buzağının prematüre doğduğunu buna bağlı olarak akciğerlerin gelişimini tamamlamadığını ve kasların güçsüz olduğunu ancak şu anki genel durumunun iyiye gittiğini söyledi. Bora, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme programları hakkında aileye bilgi vererek, yetiştiricileri müracaat etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.  DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-02-03 08:47:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan 112 çalışanlarına teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan 112 çalışanlarına ...
Başkan Say turizmcilerle bir araya geldi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Festivan ismini markalaşma yolunda kullanabiliriz” “Van ve Edremit için ‘ama’sız bir araya gelelim”
YEREL HABERLER Başkan Say turizmcilerle bir araya geldi Edremit ...
Eksi 15 derecede kamp yapıp Van Gölü'ne girdiler
YEREL HABERLER Eksi 15 derecede kamp yapıp Van Gölü'ne girdiler
'MİT' ve 'başsavcı arkadaşı' yalanıyla dolandırıcılık yapan infaz koruma memuruna tutuklama
YEREL HABERLER 'MİT' ve 'başsavcı arkadaşı' yalanıyla dolandırıcılık ...
Tuşba 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Tuşba 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
Başkan Vekili Aslan gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan gençlerle buluştu
Kendilerini MİT müdürü olarak tanıtıp FETÖ dosyalarını işlemden kaldıracaklarını söyleyen 3 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Kendilerini MİT müdürü olarak tanıtıp FETÖ ...
İpekyolu Belediyesinden işletmelere denetim
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden işletmelere denetim
Tek elli balıkçının yaşam azmi
YEREL HABERLER Tek elli balıkçının yaşam azmi
Vali Bilmez: “Van'da mutasyonlu bir vakamız yok”
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Van'da mutasyonlu bir vakamız yok”
Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu virüs vakası yok, numunelerin sonucunu bekliyoruz
YEREL HABERLER Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu virüs vakası yok, ...
Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür
YEREL HABERLER Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür
Süt üreticilerinin yüzünü güldürecek proje kabul edildi
YEREL HABERLER Süt üreticilerinin yüzünü güldürecek proje kabul ...
Tek elle kürek çeken balıkçının yürek burkan hikayesi Engelli balıkçının hayat mücadelesi belgesel oldu
YEREL HABERLER Tek elle kürek çeken balıkçının yürek burkan ...
Başkan Sabırlı’dan hane ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan hane ziyareti
Başkan Sabırlı’dan müftü ve başhekime ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan müftü ve başhekime ziyaret
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don olayı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don olayı uyarısı
Buz tutan kentte kuşlar için sıcak yuva
YEREL HABERLER Buz tutan kentte kuşlar için sıcak yuva
Köpeklerin drone ile imtihanı
YEREL HABERLER Köpeklerin drone ile imtihanı
Elektrik arızasını gidermek için paletli araçlarla karlı tepeleri aşıyorlar
YEREL HABERLER Elektrik arızasını gidermek için paletli araçlarla ...
Van’da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kitap okuma yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Van’da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kitap ...
Van’da mutasyonlu virüs şüphesiyle bir ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Van’da mutasyonlu virüs şüphesiyle bir ev karantinaya ...
Kastamonu Üniversitesinden Vanlı öğrencilere destek
YEREL HABERLER Kastamonu Üniversitesinden Vanlı öğrencilere destek