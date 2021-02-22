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Vanlı kadınlar sanat ve sporla sosyalleşiyor

DHA

Vanlı kadınlar sanat ve sporla sosyalleşiyor


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın açtığı ve aerobikten fitnessa, pilatesten el sanatlarına kadar birçok etkinliğin yapıldığı Kadın ve Aile Merkezi, boş zamanını değerlendirerek sosyalleşmek, hem spor hem de çeşitli sanat dallarını öğrenmek isteyen kadınların ilgisini çekiyor. Kadınlar, açılan kursların arasında en çok aerobik sporuna ilgi gösteriyor. Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, bu kurslar sayesinde kadınların sosyalleştiğini söyleyerek, "Çünkü güçlü aile, güçlü toplum demek. Toplumlar güçlü ailelerden oluşur. Eğer biz aile yapımızı sağlamlaştırırsak, onları korur ve kollarsak toplumumuz daha da güçlü olacak" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın açtığı ve içinde aerobik, fitness, pilates, step, el sanatları gibi birçok etkinliğin bulunduğu Kadın ve Aile Merkezi, boş zamanını değerlendirerek sosyalleşmek, spor öğrenmek, meslek ve çeşitli sanat dallarıyla uğraşmak isteyen kadınların yoğun ilgisini çekiyor. Kadınlar, açılan kursların arasında en çok aerobik sporuna ilgi gösteriyor. Kadın Aile Merkezine gelen kadınlar, bir yandan spor yaparak zamanlarını değerlendirirken, diğer yandan da açılan çeşitli kurslarda meslek öğreniyor. Aşçılık, el sanatları, ahşap oymacılık, ebru sanatı, giyim, kreş, işitme engelliler için çinicilik ve resim, aerobik, fitness, pilates, step gibi kurslara gelen kadınlar, spor yapıp, meslek edinerek, sosyalleştiklerini söylüyor.
'AMACIMIZ, KADINLARIMIZI SOSYO-EKONOMİK YÖNDEN GÜÇLENDİRMEK'
Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kadınların yaşamın her alanında yerini alması gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızın bünyesinde açılan kurslara kadınlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Şu an pandemi nedeniyle her kursumuzda 10'ar kişi var. Bu kursiyerlerimiz haftanın 5 günü hem el sanatları öğreniyor, bir yandan da sosyal anlamda kadınlarımızın kendilerini geliştirmelerine katkı sunuyoruz. Ayrıca her hafta perşembe günleri de kadınlarımıza yönelik eğitimler veriyoruz. Paydaş kurumlarla birlikte işlediğimiz konular var. Bu konuların başında aile içi iletişim, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta zorla evlilikleri önlemek, kanser erken tanısı, madde bağımlılığı gibi konularda eğitimler veriyoruz. Amacımız, kadınlarımızı sosyo-ekonomik yönden güçlendirmek, hayata hazırlamak. Burada resim kursumuz da var. Bu kursumuzu da İş-Kur destekli başlattık. Amacımız devlet koruması altında olan kadınlarımızı, bir anlamda hem destekleyip hem de mesleki eğitim kazandırıp hayata hazırlamak. Toplamda 150 kadın kursiyerimiz var. Çok dolu dolu günlerimiz geçiyor. Amacımız kadınlarımıza, ailelerimize destek vermek" dedi.
'GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM DEMEK'
Her hafta aile ziyaretleri de yaptıklarını anlatan Biçek, "Aile ziyaretlerimizin önemi de çok çok fazla. Sayın valimizin kıymetli eşleri Meral Bilmez hanımefendinin önderliğinde ailelerimizi ziyaret ediyoruz ve bu ziyaretlerde aile içi sıkıntıları da gidermeye, onları desteklemeye çalışıyoruz. Ayrıca yine aile merkezimizde bir aile danışman, doktor, psikolog ile diyetisyen hocamız var. Onlar da ailelere yönelik çalışmalarını devam ettiriyorlar. Eğitimlerimizin çok iyi dönüşlerini alıyoruz. Mesela ileri yaşta olan kadınlarımız gelip bize soruyorlar, 'keşke biz bu eğitimlere çok daha önce sahip olsaydık'. Kadınlara yol açıyoruz, onlara önderlik yapıyoruz. Ayrıca girişimci kadınlarımız için çalışmalarımız var. Biz istiyoruz ki; kadınlarımız her yönden güçlensinler. Çünkü güçlü aile, güçlü toplum demek. Toplumlar güçlü ailelerden oluşur. Eğer biz aile yapımızı sağlamlaştırırsak, onları korur, kollarsak toplumumuz daha da güçlü olacak. Bu çalışmalarımıza büyük destek veren sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere, bizlere her konuda yardımcı olan sayın valimizin muhterem eşleri Meral Bilmez hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Biçek, açılan kurslar arasında kadınların en çok aerobik, fitness gibi kurslara ilgi gösterdiğini, ayrıca kendilerini korumak ve savunmak için de savunma sporunu da öğrendiklerini söyledi. 
'SOSYALLEŞMEK VE SAĞLIK İÇİN GELİYORUM'
Aerobik kursuna gelen Zilan Keşen ise, kursa sosyalleşmek ve sağlığı için geldiğini belirterek, "Çok güzel sosyalleşiyoruz. Sağlık açısından da çok güçlüyüz. Pilates, aerobik yapıyoruz. Çok iyi hareketler yapıyoruz. Mutluyuz. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.
'ÇOK MUTLUYUZ'
El sanatları kursuna gelen Derya Aydın da, kursa geldikten sonra çok şey öğrendiğini anlatarak, "Burada hem sosyalleştim, hem de aile bütçeme çok çok katkıda bulundum. Bu kurs bize birçok şey kazandırdı. Daha önce el sanatları konusunda hiçbir bilgim yoktu. İlk geldiğimde çok tereddütlüydüm. Ama buraya geldikten sonra kesinlikle fikrim değişti, çok da memnunum. Herkesi buraya bekliyoruz. Burada yaptığım el sanatlarını satarak aile bütçeme katkı sağlıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-02-22 08:34:50

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