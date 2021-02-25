VASKİ, hizmetlerine ara vermeden devam ediyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde altyapı hizmetlerini sürdürürken, vatandaştan gelen talep ve problemlere de anında müdahale ediliyor. Kentteki 13 ilçe, 691 mahallede büyük bir özveriyle altyapı çalışmalarını sürdüren VASKİ ekipleri, halk tarafından da büyük takdir görüyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen arızaonarım, yeni su ve kanalizasyon hat yapımı gibi faaliyetlerinin yanı sıra mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalar gerçekleştiriliyor.

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’ın direktifleri doğrultusunda il merkezi, ilçe ve mahallelerde geçtiğimiz yıl başlatılan hizmet seferberliği kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederken, kentteki en ücra noktalara ulaşılarak büyük başarılara imza atılıyor. Özellikle kentteki en ücra noktalara hizmet götürmeyi sürdüren VASKİ ekipleri, yaşanan arızaya anında müdahale ederek mağduriyetleri minimize ediliyor.

Devam eden hizmet seferberliği kapsamında; Edremit ilçesi sınırları içerisinde arıza veren 500'lük su isale hattının onarımı VASKİ ekiplerince mesai kavramı gözetmeden, olumsuz hava şartları altında gece geç saatlere kadar devam eden yoğun bir çalışmanın ardından tamamlanarak, su kesintisinden etkilenen mahallelere su akışı tekrardan sağlandı.

Ayrıca VASKİ ekipleri içme suyu ve kanalizasyon hattı, abone bağlantı, depo bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

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