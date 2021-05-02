Van'da 83 kilo eroin ele geçirildi

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama tarama çalışmalarında 83 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda İran'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, uyuşturucunun sevk edileceği sınır hattında bulunan Hangediği Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda arazide 83 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-05-02 14:05:03



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