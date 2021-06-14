Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'da Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıldönümü, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen programla kutlandı.

Kutlama programı, sabah saatlerinde valilik önündeki Atatürk Anıtı’na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit tarafından çelenk sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası İl Jandarma Komutanlığı Bandosunun konseriyle devam etti.

Tören; Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın bando takımıyla hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.