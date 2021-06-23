Çaldıran Belediyesinden çalışanlarına iş sağlığı eğitimi

Van’ın Çaldıran Belediyesi, personellerine yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi düzenledi.

Pandemi nedeniyle normalleşme sürecinin yaşandığı bugünlerde Çaldıran Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan eğitimlerde; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, çalışma mevzuatı, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş yerine özgü tehlike ve alınacak önlemler, meslek hastalıkları, iş yeri temizliği ve düzeni, pandemi, hastalık (veba, kolera, grip, tifo, domuz gribi, korona) tehlikeleri, bulaşma yolları, alınması gereken tedbirler gibi konular ele alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, pandemi nedeniyle normalleşme sürecinin yaşandığı bugünlerde belediye personellerine yönelik rutin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiğini belirterek, “Normalleşme sürecinin yaşandığı bu dönemde belediye çalışanlarımızın daha çok bilgi sahibi olması açısında sık sık bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Belediyemiz personellerine bakanlığa bağlı özel bir firmada yetkili Dr. Adem Yağan ve İş Güvenliği Uzmanı Said Şefikoğlu tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yerine özgü tehlike ve alınacak önlemler, meslek hastalıkları, iş yeri temizliği ve düzeni, pandemi, salgın hastalıklar, bulaşma yolları, alınması gereken tedbirler gibi konular ele alınarak belediye çalışanlarımız bilgilendirilmişlerdir Her ay rutin takip edilen eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.

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