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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da YKS ikinci oturumu başladı

İHA

Van'da YKS ikinci oturumu başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı başladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için sabah okula gelmeye başlayan adaylar, evrak kontrolleri yapıldıktan sonra sınıflara alınmaya başlandı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için yaklaşık 2,5 milyondan fazla üniversite adayının ter dökeceği sınav saat 10.15'te başladı.
AYT'de "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih1'den 10, coğrafya1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih2'den 11, coğrafya2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

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