Adadaki ölü martılar toplatıldı

Van Gölü'nde bulunan Adır Adası’nda telef olan ve etrafa koku yayan ölü martılar toplatıldı.

Martıların yaşam alanlarından biri olan Van Gölü’ndeki Adır Adası'nda binlerce martı telef oldu. Telef olan martılardan dolayı oluşan görüntü ve koku kirliliği üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan hemen harekete geçti. Prof. Dr. Aslan’ın girişimleri sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle adadaki ölü martılar tek tek toplatıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Lokman Aslan, popülasyonun çok yüksek olmasına bağlı olarak ölümlerin yaşandığını belirterek, “Burada 600 ile 1 milyona yakın martının ürediği bir ortamda ölümlerin olması gayet normal. Bizde numunelerimiz alıp herhangi bir salgın hastalık var mı diye araştırmalarımızı yaptık. Yaptığımız araştırmalara göre herhangi bir salgına rastlanılmamış. Ölü martılar toplanmadığı zaman çevre sakinlerine rahatsızlık veriyor ve toplanması gerekir. Bunun için de Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle adada temizlik yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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