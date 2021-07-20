Vali Bilmez’den Kurban Bayramı ziyaretleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez’den Kurban Bayramı ziyaretleri

İHA

Vali Bilmez’den Kurban Bayramı ziyaretleri

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli kurumları ve bayram mesaisi yapan kamu görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, bayram programına beraberindeki AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte İpekyolu ilçesindeki Yukarı Norşin Camii'nde bayram namazı kılarak başladı. Namaz sonrası Vali Bilmez ve beraberindekiler cami çıkışında vatandaşlarla korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan selamlaşarak bayramlaştı.
Van’daki aşı oranının yükseltilmesi amacıyla cami avlusunda kurulan aşı standını da ziyaret eden Vali Bilmez ve protokol üyeleri, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Namaz sonrası vatandaşlara Kızılay görevlileri de lokum, belediye ekipleri ise çikolata ikramında bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Bilmez, vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulunarak, Van’ın hem hasta hem de günlük vaka sayısı bakımından en kötü dönemini yaşadığını söyledi. Bu süreci atlatmanın tek yolunun aşı olduğuna vurgu yapan Vali Bilmez, "Bugün de 2 yıldır fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımız yine sahadalar. İl Sağlık Müdürlüğü ile Eğitim Araştırma Hastanesi ekipleri, bayram namazı sonrasında vatandaşların aşılarını yaptırabilmeleri için kentteki 8 caminin bahçesine stant kurdu. Camilerimizde ve mezarlıklarımızda insanlarımızı aşı olmaya davet ediyorlar. İnsanlarımızı randevu almadan aşı ekiplerine gidip aşı yaptırabiliyor. Aşı oranımız yüzde 50 civarına ulaştı. Bunu bizim kısa bir sürede yüzde 7080'ne çıkarmamız lazım ki esnafımız, vatandaşımız normal hayatına devam edebilsin. Okullarımız zamanında açılabilsin. 2 yıldır çocuklarına bile sarılamayan sağlık emekçilerimizin hayatı biraz normale dönebilsin. Bu bayram vesilesiyle bütün hemşerilerimizden mutlaka aşı olmalarını bekliyorum" dedi.
Bayramlaşma programı kapsamında Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve eşi Müşerref Aydın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tarık Kuşman ile birlikte ilk ziyaretlerini Edremit İlçesinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sevgi evine gerçekleştirdi.
Devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya gelen Vali Bilmez, eşi Meral Bilmez ve beraberindekiler çocuklarla yakından ilgilenerek bayram harçlığı verdi. Yine Edremit İlçesinde bulunan Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Bir süre huzurevi sakinleriyle sohbet eden Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ve beraberindekiler, buradan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bölge Eğitim ve Araştırmasına geçerek hastane personeli ve çocuk servisindeki hastaların bayramlarını kutladı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer’e de hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez Başhekim Yavuzer’den hastane hakkında bilgi aldı. Ardından Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ve protokol üyeleri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Emniyet personeli ve amirlerle bayramlaşan Vali Bilmez ile protokol üyeleri 6. Hudut Tugay Komutanlığına geçti. Burada rütbeliler ve askerlerle bayramlaşan Vali Bilmez yaptığı konuşmada, sınır hattında gecesini gündüzüne katarak görev yapan askerlere teşekkür etti.
Vali Bilmez ve beraberindeki protokol üyelerinin sonraki ziyareti İl Jandarma Komutanlığı oldu. Askerlerin ve rütbelilerin bayramını kutlayan Vali Bilmez, mesai mefhumu gözetmeksizin vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için görevini başarıyla ifa eden askeri personele teşekkür etti.
Buradaki bayramlaşmanın ardından Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ve protokol üyeleri şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak Şehit Polis Memuru Mehmet Güntin’in ailesi ziyaret edilerek bayramları kutlandı. Buradaki ziyaretin ardından Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ve protokol üyeleri Kıbrıs Gazisi Mehmet Sıddık Baysal’ı Şabaniye Mahallesindeki evinde ziyaret ederek, kendisiyle bir süre sohbet etti. Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez ile protokol üyeleri son olarak Şehit Asker Abdulhalık Araz’ın ailesine bayram ziyareti gerçekleştirerek bayramlaşma programını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acemi kasaplar hastanelik oldu
YEREL HABERLER Acemi kasaplar hastanelik oldu
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri´ bayramda da görevde
YEREL HABERLER 3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri´ ...
Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı 
YEREL HABERLER Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı 
Van’da arazide yürüyerek ilerleyen 113 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da arazide yürüyerek ilerleyen 113 düzensiz ...
Van Büyükşehir Belediyesi’nden moloz ve hafriyat açıklaması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi’nden moloz ve hafriyat ...
Başkan Akman’dan anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan anlamlı ziyaret
İpekyolu Belediyesi’nden temizlik seferberliği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi’nden temizlik seferberliği
Van’da cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Vaka sayısında son bir yılın en kötü dönemini yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Van’da cami ve mezarlıklarda aşı standı kuruldu Van ...
Van’da resmi bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Van’da resmi bayramlaşma programı düzenlendi
İpekyolu’nda bayram erken başladı
YEREL HABERLER İpekyolu’nda bayram erken başladı
Van Valiliği'nden, göçmenlerin toplu halde görüldüğü görüntülere ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Van Valiliği'nden, göçmenlerin toplu halde görüldüğü ...
Van’da metruk binalarda bin 456 düzensiz göçmen yakalandı Van Valiliği: “2021 yılında 34 bin 308 kişinin ülkeye girişi engellendi”
YEREL HABERLER Van’da metruk binalarda bin 456 düzensiz göçmen ...
Bahçesaray’da ev yangını
YEREL HABERLER Bahçesaray’da ev yangını
Kurban Bayramı arefesinde canlı hayvan pazarında yoğunluk arttı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı arefesinde canlı hayvan pazarında ...
Başkan Berge’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den Kurban Bayramı mesajı
Başkan Ensari’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den Kurban Bayramı mesajı
Müdür Sünnetçioğlu: “Kurban Bayramı’nda korona virüs salgınını unutmayalım”
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu: “Kurban Bayramı’nda korona virüs ...
Başkan Say'dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say'dan Kurban Bayramı mesajı
Bir haftada 29 dolandırıcılık başvurusu
YEREL HABERLER Bir haftada 29 dolandırıcılık başvurusu
Başkan Akman’dan ‘Kurban Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘Kurban Bayramı’ mesajı
Sel suları şelaleyi coşturdu
YEREL HABERLER Sel suları şelaleyi coşturdu
Emniyet Müdürü Aydın’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aydın’dan Kurban Bayramı mesajı
Vali Bilmez’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Kurban Bayramı mesajı
VASKİ’den Erciş’teki sel felaketinin ardından yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER VASKİ’den Erciş’teki sel felaketinin ardından yaşanan ...