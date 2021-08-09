Van’da trafik kazası, 1 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, VanHakkariGürpınar kavşağında meydana geldi. F.K. yönetimindeki 65 BF 082 plakalı Fiat marka kapalı kasa kamyonet, freninin boşalmasından dolayı, kırmızı ışıkta bekleyen A.K. yönetimindeki 30 YJ 147 plakalı Fiat marka kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü F.K.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.