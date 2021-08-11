İstihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, İşKur Genel Müdürü Bekir Aktürk’ün de katılımıyla istihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin masaya yatırıldığı toplantı

gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Toplantıda istihdam için yapılması gerekenlerin konuşulmasının önemli olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, “İş insanlarımızı dinlemek, bölgedeki sorunları yerinde tespit etmek için Van’a gelen İşKur Genel Müdürüne teşekkür ediyorum. İşKur’un üretimi destekleyecek istihdamı sağlayan bir kurum olması gerektiğine inanıyorum. Bundan dolayı İşKur’un çok önemli bir misyonu var. Öte yandan ilimizde tek bir kişiye istihdam sağlayacak kim olursa olsun, başımızın tacıdır ve bizim için önemlidir. Biz bu tür istihdam sağlayan iş insanlarımızın yanındayız. İlimize yatırım yapmak isteyen iş insanlarına kalkınma ajansları, KOSGEB gibi kuruluşlar teşvikler vermekte” dedi.

İŞKur Genel Müdürü Bekir Aktürk ise, istihdam için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. İşKur olarak sahada olduklarını anlatan Aktürk, “Biz illeri geziyoruz. Valilerimiz, iş insanlarımız, belediye başkanları, sanayicilerimizle bir araya geliyoruz. Tüm derdimiz bir nebze olsun istidama katkı sunmak. Van’da çağrı merkezi, tekstil alanında güzel gelişmeler var. Devletimiz bu konuda her türlü imkanı sağlıyor. Bu toplantıda da sizden gelen talepleri değerlendireceğiz” dedi.

Toplantı, iş insanlarının talepleri ve istihdamın geliştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında görüş alış verişinde bulunulmasıyla son buldu.

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