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Van Valisi ve Göç İdaresi Genel Müdürü duvar örülen sınırda inceleme yaptı

DHA

Van Valisi ve Göç İdaresi Genel Müdürü duvar örülen sınırda inceleme yaptı


Gülay KUYUCU-Barış KUL/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İran-Van sınır hattında, duvar örülen bölgede incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, kaçak geçişlerin önüne geçilebilmek için hem karadan hem de gölden çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Vali Mehmet Emin Bilmez ile Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İran sınırında, sınır güvenliği kapsamında yapılan çalışmaları ve alınan önlemleri yerinde inceledi. İlk olarak Ersanlı Karakolu'na giden Vali Bilmez ile Ünlü, ardından da sınır hattına geçti. Vali Bilmez ve Ünlü'ye İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti.
Sınırda açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, İran ile 295 kilometrelik sınır ağı bulunduğunu ve bu sınıra paralel araziyle uyumlu yol uzunluğunun ise bin 200 kilometre olduğunu belirtti. Vali Bilmez, "Burada 6. Hudut Tugayımız sınır güvenliğini 9 tabur, 44 karakol, 170 civarında kule ile önlem almakta. Ayrıca jandarma birliklerimiz, polis özel harekat timlerimiz ve güvenlik korucularımız da ikinci hatta sınır güvenliği önlemlerini almaktadır. Son bir ayda Kara Kuvvetleri buradaki birliklere 2 keşif, 2 komando bölüğünü takviye olarak gönderdi. Jandarma bu bölgede görev yapan birliklerine diğer illerimizden 3 bölük, 1 tabur ve zırhlı araçlarıyla takviye olarak bölgeye gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ise 35 tim 50 zırhlı araç ile sınır güvenliği için bölgeye takviye olarak geldi" dedi.
DUVAR ÖRÜLÜP HENDEK KAZILIYOR
Bir taraftan da hendek kazımının devam ettiğini belirten Vali Bilmez, şimdiye kadar 110 kilometrenin üzerinde hendek kazımı yapıldığını, hendeklerin 4 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde olduğunu, bu hendek çıkışlarına da jiletli tel döşendiğini söyledi. Vali Bilmez, "Bu senede ihalesi yapılan 64 kilometrelik duvarımızın 4,5 kilometrelik serimi bitti. Burada 3 firmamız çalışıyor. Birinci, ikinci ve 3'üncü etap şu an duvar örümü 2'nci etapta, ama önümüzdeki haftadan itibaren duvar örümü 3'üncü etapta da başlayacak. Birinci etap mayın temizliği yapılıyor. Şimdiye kadar bölgede 2 bin 600´ün üzerinde mayın temizliği yapıldı" dedi.
GEÇEN YIL 108 BİN GÖÇMEN ENGELLENDİ
Bu yıl geçen seneden daha fazla göç baskısı altında olmadıklarını da belirten Vali Bilmez, "Bu sene toplumumuzdaki hassasiyetten dolayı çok daha gündeme gelmekte. Geçen sene Van sınır hattında 108 bin civarında göçmeni engelledik. Bu sene ise yılbaşından bugüne kadar 69 bin 156 göçmen sınır hattında engellenmiştir veya geri gitme uygulanmıştır. Bu yıl 904 tane organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı tutuklanmıştır. Geçen yıl, yıl boyunca toplam yakalanan organizatör sayısı 600 civarında. Bu sene daha yıl dolmadan 904 organizatör yakalandı. Bu suçun katalog suçlar kapsamına alınması tutuklamalarda elimizi rahatlattı. Tutuklamalar açısından olumlu bir gelişme oldu. Ama hala insan kaçakçılığı yapanlara  verilen cezalar yeterince caydırıcı değil. Onun için bunların daha caydırıcı hale gelmesi lazım" diye konuştu.
'İHA VE SİHA'DAN YARARLANIYORUZ'
Vali Bilmez, "Bölgede hem askeri birliğimiz, hem jandarmamız, hem polis özel harekatımız, hem de korucularımız koordine içinde, uyum içinde bütün teknolojiden yararlanarak tedbir almaya çalışıyor. Son bir aydır İHA ve SİHA´lara da aktif bir şekilde göçmenlerle mücadelede yararlanmaktayız. Son bir ay içerisinde sadece şehir merkezlerinde 80'e yakın şok ev dediğimiz, metruk bina dediğimiz veya bazen de yer altı kazılarak üstü kapatılarak göçmenlerin tutulduğu yapı yıkıldı. Bir aylık süre zarfında bu şok evlerin etrafında toplanan 5 binin üzerinde göçmen yakalandı. Bütün ekiplerimiz sınır namus düsturu ile gece gündüz demeden görev yapmakta" dedi.
Göç İdaresi Genel Müdürü Ünlü ise tüm ekiplerin cansiparane bir faaliyet ve mücadele içerisinde olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Barış KUL
2021-08-12 18:05:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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