Van'da 593 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 593 bin 150 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan aramalarda 593 bin 150 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-08-24 09:16:50



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