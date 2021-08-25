Erciş’te şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, beraberinde ilçe protokolü ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler ile birlikte şehit polis memuru Nusret Akça ile şehit polis memuru Ramazan Keserci'nin ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ziyaret ettiği şehit ailelerine Kur’anı Kerim, çiçek ve çikolata, çocuklara ise oyuncak hediye etti. Şehit aileleriyle sohbet ederek taleplerini dinleyen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Devletimizin kapısı her zaman şehit ailelerine açık, bizler ise sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz' dedi.

Ziyaretten memnun kalan şehit yakınları ise kendilerini ziyaret eden ilçe protokolüne teşekkürler ettiler. Şehit ailesi ziyaretine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nun yanı sıra Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tırak, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit, Ak Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu eşlik etti.

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