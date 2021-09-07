Kağıttan biblo yapıyor, çizdiği resimlerle hayran bırakıyor



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giriş yaparken, güvenlik güçleri tarafından yakalanan Suriye uyruklu Cevahir Martin Samu (23), Geri Gönderme Merkezi´nde kağıt ve gazete parçalarından biblo, kara kalem portre ve vazo süslemeleri yapıyor. El sanatlarını merkezde aldığı eğitimle öğrendiğini söyleyen Samu, Türkiye'de kalıp üniversite okumak istiyor.

Türkiye'ye 6 ay önce bir grup kaçak göçmenle yasa dışı yollarla giriş yapan Suriye uyruklu Cevahir Martin Samu, güvenlik güçlerince yakalanıp Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Ön Kabul Merkezi'ne getirildi. Burada gerekli soruşturması yapılan Samu, daha sonra da Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Kaldığı merkezde açılan el sanatları ve resim kursuna katılan Samu, kısa süre sonra yeteneğini geliştirip, sağlanan imkanlarla da kağıt ve gazete parçalarından biblo, kara kalem portre, vazo süslemeleri yapmaya başladı. Çalışmalarının çok beğenildiği belirtilen Samu'nun eserleri, Geri Gönderme Merkezi'nin El Sanatları sınıfında sergileniyor.

'İYİ BİR RESSAM OLMAK İSTİYORUM'

Yaptığı çalışmalarını anlatan Samu, "Gazete parçalarıyla Afrikalı kızların biblolarını, resimlerini yaptım. El sanatlarıyla ilgili her şeyi biliyorum. Kara kalem portre ve yağlı boya resimler de yapıyorum. Tüm bunları merkezde verilen eğitim sayesinde öğrendim. Bu kurs bizim için çok iyi oldu. Çok güzel şeyler öğrendik. Her gün geliyorum. Geri Gönderme Merkezi bize çok güzel imkanlar sağlıyor. Amacım Türkiye'de kalıp, üniversite okuyup, iyi bir ressam olmak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-09-07 09:49:43



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