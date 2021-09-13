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Van polisi 1 haftada 299 kaçak göçmen yakaladı Organizatörlere 135 bin 325 TL idari para cezası uygulanırken, 9 araca da el konuldu

İHA

Van polisi 1 haftada 299 kaçak göçmen yakaladı Organizatörlere 135 bin 325 TL idari para cezası uygulanırken, 9 araca da el konuldu

Van’da polis ekipleri 1 haftada yaptıkları çalışmalar kapsamında 299 düzensiz göçmeni yakalarken, 15 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tespit edilen organizatörlere toplam 135 bin 325 TL idari para cezası uygulandı, 9 araca da el konuldu.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 0612 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; otel, araç ve metruk binalarda 299 düzensiz göçmen yakalanırken, 15 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 135 bin 325 TL idari para cezası uygulanırken, 9 araca da el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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