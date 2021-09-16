Van'da 40 kaçak göçmen yakalandı; 5 yaşındaki çocuğun ailesi diğer grupta çıktı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) VAN'ın Çaldıran ilçesinde Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. 34 kişilik gruptaki 5 yaşındaki çocuğun ailesinin başka mahallede yakalanan göçmenler arasında olduğu belirlendi.
Yukarı Gülderen bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, aralarında 5 yaşındaki bir erkek çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmeni yakaladı. Yapılan çalışmalarda küçük çocuğun ailesinin Aşağı Gülderen Mahallesi'nde yakalanan 6 kişilik göçmen grubu arasında olduğu belirlendi. Çocuk ailesine teslim edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-09-16 16:22:25
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