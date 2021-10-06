Van vaka oranıyla Türkiye birincisi, aşıda turuncu kategoride Vali Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Aşıda hâlâ özlediğimiz noktada değiliz”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye’de vaka oranına göre oldukça iyi konumda olan Van’ın aşı konusunda özlenen noktaya gelmediğini söyledi.
Türkiye’de korona virüs vaka artış oranıyla en iyi şehir olan Van, ikinci doz aşı oranıyla da turuncu kategoride yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının başından bu yana büyük başarı gösteren Van, vaka oranıyla her zaman en iyi 5 şehir arasında yer aldı. Vakada oranlarıyla örnek il olan Van, ilk doz aşıda mavi kategoriye en geç giren şehirler arasında yer aldı.
En az vaka Van’da
Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında en az vakanın olduğu il 41,50 oranıyla Van oldu. Yetkililerin aldığı tedbirler doğrultusunda en düşük vaka oranını yakalayan Van’da, ikinci doz aşı konusunda da kısa sürede mavi kategoriye dönmek için yoğun bir çalışma başlatıldı.
Bakan Koca, Van kedisinin mavi gözlerini işaret etti
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.