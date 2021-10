Erdemliler Harekâtı Derneği ile Doğu Makedonya Türkleri Derneği arasında işbirliği protokolü

Van'da 2015 yılında kurulan ve düzenli olarak programlar yaparak gençliğin milli ve manevi öğretilerini yerine getirmek için güncel faaliyetlerde bulunan Erdemliler Harekâtı Derneği, Doğu Makedonya Türkleri Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı.

Van'da kurulduğu günden bu yana başlıca tecrübe sohbetleri, eğitim seminerleri, kamplar, okuma günleri gibi birçok aktiviteyi gerçekleştiren Erdemliler Harekâtı Derneği, Doğu Makedonya Türkleri Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Van Erdemliler Harekâtı Derneği Başkanı Yunus Altın ile Kuzey Makedon'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Doğu Makedonya Türkleri Derneği Başkanı olan Enver Hüseyin, iki dernek arasında yapılacak olan çalışmalar kapsamında işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Van Erdemliler Harekâtı Derneği Başkanı Yunus Altın, "Erdemliler Harekatı Derneğimiz genel itibariyle; milli, manevi, kültürel, ahlâki ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim öğretimin her kademesinde; yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi, kültür sitesi, kamp, spor ve dinlenme salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuvarı, aşevi, gençlik merkezi gibi yerleri kurmak, işletmek, işlettirmek, gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Derneğimiz Van ilinin ilk ve tek Avrupa Birliği ESC gönüllülük akreditasyonuna sahiptir. Derneğimizin yurt dışı programlarımız kapsamında yaptığı protokol doğrultusunda 2022 yılı için yaklaşık 60 gönüllü arkadaşımızı eski Osmanlı topraklarında soydaşlarımızla bir araya getirmek ve kültürel zenginliklerimizin yaşatılması ve geliştirilmesi için temaslarda bulunmak üzere götüreceğiz. Bu bağlamda Makedonya'nın bizim için önemi Evladı Fatihan Osmanlı emaneti olması ve soydaşlarımızın olmasıyla daha büyük bir önem taşımaktadır. Soydaşlarımız arasında yapılan protokolün her iki dernek adına hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi.

Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin ise "Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Türkiye'nin gelişmesi bizim gelişmemizdir. Türkiye'nin duruşu bizim duruşumuzdur. Bizler evladı Fatihan’ız, Türkiye'nin Makedonya'daki son kalesiyiz. Dernekler arasında yaptığımız protokol çok önemlidir ve Türkiye ile aramızdaki bağ her geçen gün daha da güçleniyor. Yapılan bu protokolün vatana, millete hayırlı olmasını niyaz ediyorum" diye konuştu.

