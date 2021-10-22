Başkan Tanış’tan Van depreminin yıl dönümü mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Van depreminin 10. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, Van’ın yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 23 Ekim 2011 depreminin 10. yıl dönümünde yitirilen 644 canı derin acı ve üzüntüyle andıklarını kaydetti. Van’da bir daha böyle depremlerin yaşanmamasının en büyük temennisi olduğunu kaydeden Başkan Tanış, “Bizler ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer doğal felaketlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmalıyız. Afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci oluşturmak herkesin asli görevidir. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerini yaşayanlar olarak deprem bilincini en iyi bizlerin bilmesi gerekiyor. Bu duygularla yüce Allah’tan bir daha böyle acıları Van’ımıza, ülkemize ve insanlık âlemine yaşatmamasını dilerken, depremde hayatlarını kaybeden tüm hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarının acılarını yeniden paylaşıyor, saygılar sunuyorum” dedi.

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