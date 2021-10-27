Van polisinden trafik eğitimi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere, sürücülere ve yayalara yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20212022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında ilk olarak Salih Yıldız İlkokulunda “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Polis ekipleri, daha sonra sürücü ve yaya eğitimleri kapsamında Eski Cezaevi Kavşağı’nda sürücü ve yayalara trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

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