Van’da ‘Bayramınız kemerli olsun’ uygulaması

Van'da, İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Bayramınız kemerli olsun’ mottosuyla denetim yapıldı.

Edremit ilçesindeki uygulama noktasında yapılan denetimde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte sürücüleri emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirdi. İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde denetimlerin eş zamanlı yapıldığını ifade eden Bilmez, "Farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bu bayramımız kemerli olsun' sloganıyla hepimiz yollardayız. Lütfen herkes kurallara uysun ve çok dikkatli olsun. Herkesin çok tedbirli olmasını istiyoruz ve herkese kazasız, belasız, hayırlı bir bayram diliyoruz" dedi.

Araçlarda bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Bilmez, onlara bilgilendirme broşürü verip, kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Etkinliğe Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Yılmaz, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ile çok sayıda jandarma ve polis katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.