Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK Van Spor FK: 3 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Van Spor FK: 3 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Van Spor FK, evinde Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, 2. yarıda Erdem Seçgin ve Jefferson'un golleriyle galibiyete ulaşan Van Spor FK, puanını 41'e çıkardı. 90+7. dakikada kaleci Ibrahim Sehic'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Çorum FK ise haftayı 34 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 18:12 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Spor FK, 2. yarıda açıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Van Spor FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 40'ta Santeri Hostikka, 69'da Erdem Seçgin ve 90+5. dakikada Jefferson atarken, konuk ekibin tek golünü ise 14. dakikada Serdar Gürler kaydetti.

        Konuk ekibin file bekçisi Ibrahim Sehic, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla birlikte Van Spor FK puanını 41'e yükseltti. Ligdeki üç maçlık galibiyet serisi biten Çorum FK ise 34 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Sivasspor'a konuk olacak. Çorum FK, İstanbulspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trabzon- Heyelanın vurduğu 'korku apartmanında' mühür kalktı, gözler riskli yamaçta

        TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen, giriş katlarındaki evlerde bazı odaların kaya ve toprakla dolduğu heyelan sonrası tahliye edilip, mühürlenen 6 katlı apartmanda teknik incelemeler tamamlandı. Temel ve kolonlarında zarar olmadığı tespit edilen binanın mührü sökülürken, dairelerde yaşaya...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!