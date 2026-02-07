Van Spor FK: 3 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Van Spor FK, evinde Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, 2. yarıda Erdem Seçgin ve Jefferson'un golleriyle galibiyete ulaşan Van Spor FK, puanını 41'e çıkardı. 90+7. dakikada kaleci Ibrahim Sehic'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Çorum FK ise haftayı 34 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Van Spor FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 40'ta Santeri Hostikka, 69'da Erdem Seçgin ve 90+5. dakikada Jefferson atarken, konuk ekibin tek golünü ise 14. dakikada Serdar Gürler kaydetti.
Konuk ekibin file bekçisi Ibrahim Sehic, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Van Spor FK puanını 41'e yükseltti. Ligdeki üç maçlık galibiyet serisi biten Çorum FK ise 34 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Sivasspor'a konuk olacak. Çorum FK, İstanbulspor'u ağırlayacak.