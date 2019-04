Van’da 31 Mart yerel seçimlerinde yüze yakın kadın, muhtar adayı başvurusunda bulunmuştu. Seçim sonunda Van’da daha önce 1 olan kadın muhtar sayısı 4’e çıktı. 2 dönem İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlık yapan Leyla Tanrıtanır üçüncü defa muhtar seçilirken, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Muhtarlığına Nurten Sağlam, Edremit ilçesi Kavurma Mahallesi Muhtarlığına Melek Kına ve Edremit ilçesi Erenkent Mahallesi Muhtarlığına Öznur Bingöl Pınarbaşı seçildi. Biri ev hanımı, biri kurs hocası, diğeri esnaf olan kadınların ortak yönü ise mahallelerine hizmet etmek.



"ÜÇÜNCÜ DÖNEM SEÇİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



Üçüncü dönem muhtar seçildiği için mutlu olduğunu ifade eden Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Leyla Tanrıtanır, “Alçak gönüllülüğümüzle, tevazumuzla, başarılarımızla ve halkımıza olan sevgimizle yaptığımız hizmetlerle kazandık. Hizmetlerimize dur durak demeden devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyük projelerimiz var. İnşallah sağlık ve huzur içerisinde bu projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



"BEŞ YILDIR BUGÜNÜ BEKLİYORDUM"



Muhtar olmaya 5 yıl önce karar verdiğini ifade eden Bahçıvan Mahallesi Muhtarı Nurten Sağlam ise “Bir önceki seçimlerde oyumu kullandıktan sonra sandıkta bir görevlinin mahallede neden tek aday var söylemi üzerine ben de muhtar olmaya karar verdim. Eve gelip bu kararımı eşimle paylaştım. O gün karar vermiştim ve 5 yıldır bugünü bekliyordum” ifadelerini kullandı.

Uzun bir süre esnaflık yaptığını dile getiren Sağlam, “Zor olsa bile bu zorluğu aşacağıma inanıyorum. Ben bir kadınım ve anneyim. Her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğime eminim. Zaten mahalle sakinlerinin sevgisi, onların desteği bana bu gücü fazlasıyla veriyor. Her şeyin en güzelini, en iyisini yapacağıma inanıyorum” diye konuştu.



"KADINLARIN HER İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİNE İNANIYORUM"



Edremit ilçesine bağlı Kavurma Mahallesi Muhtarı seçilen El Sanatları hocası Melek Kına da, “Mahallemizde birçok eksik vardı. Ben de bu eksiklikleri tamamlamak ve başarılı olmak için muhtar olmaya karar verdim. Zaten kurs hocalığı yapıyorum. Birçok işi bir arada yapacağıma ve kadınların da güçlü olduğuna inandığım için bu işi yapmaya karar verdim. Kendime sonsuz güveniyorum” ifadelerini kullandı.



Van’da kadın muhtar sayısının artmasına sevindiğini belirten Kına, “İnşallah bu sayı yüzlere, binlere çıkar. Kadınlar zaten evde veya çalıştıkları yerde daha güçlü daha dinamikler. O yüzden bayanların her işin üstesinden geleceğine inanıyorum” dedi.



"BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATACAĞIM"



Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi Muhtarı seçilen Öznur Bingöl Pınarbaşı da ev hanımı olduğunu ve zamanının çoğunu evde geçirdiğini belirterek, “Ev hanımıyım. Evde sıkılıyordum. Ne yapabilirim diye kendime söylenirken, muhtarlığın tam benim yapabileceğim bir iş olduğuna karar verdim ve 2019’da aday oldum ve kazandım. Kendime bu konuda sonsuz güveniyorum. Her zaman yanımda olduğu için eşime teşekkür ediyorum. Bunun yanında kuvvetli bir ekibe sahibim. Ekibim ve seçimde yanımda olan Erenkent Mahallesi sakinleri ile birlikte yol alıp, birçok başarıya imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.