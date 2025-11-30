Habertürk
        Vanessa Hudgens ikinci çocuğunu dünyaya getirdi - magazin haberleri

        Vanessa Hudgens ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

        Temmuz ayında ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Vanessa Hudgens, bebeğini dünyaya getirdiğini "Başardım" diyerek duyurdu

        Giriş: 30.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 30.11.2025 - 09:59
        İkinci çocuğunu dünyaya getirdi
        Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. 36 yaşındaki oyuncu, emekli profesyonel beyzbolcu eşi Cole Tucker ile ikinci çocuk sevinci yaşadığını sosyal medyadan duyurdu. Hastane yatağında, eşinin elini tuttuğunu gösteren bir fotoğrafını, "Başardım. Bir bebeğim daha oldu" mesajıyla paylaştı.

        Ünlü oyuncu paylaşımında ayrıca; "Doğum ne kadar çılgın bir yolculuk. Tüm annelere kocaman bir teşekkür. Vücudumuzun neler başarabildiği gerçekten inanılmaz" sözlerini kullandı.

        Vanessa Hudgens, Aralık 2023'te Meksika'da evlendiği eşi Cole Tucker ile ikinci çocuklarını beklediklerini temmuz ayında duyurmuştu. ABD'li oyuncu, büyüyen karnını gösterdiği hamilelik fotoğraflarını paylaşarak "İkinci tur!" diye yazmıştı.

        Mart 2024'te Oscar kırmızı halısına çıktığında ilk çocuğuna hamileydi
        Mart 2024'te Oscar kırmızı halısına çıktığında ilk çocuğuna hamileydi

        Temmuz 2024'te ilk bebeğini kucağına aldığı öğrenilen Vanessa Hudgens, o zamandan beri çocuğu hakkındaki detayları hep gizli tuttu, çocuğunun yüzünü hiç göstermedi. Disney imzalı 'High School Musical' film serisiyle yıldızı parlayan Hudgens; 'Polar', 'The Princess Switch', 'Tick, Tick...Boom!', 'Gizemli Adaya Yolculuk', 'Beastly' ve 'Bahar Tatili' gibi yapımlarla tanınıyor.

