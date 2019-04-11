- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçen Van gölü Ekspresi ile yolculuk, masmavi suyuyla insanı adeta büyüleyen Van Gölü'nün kıyısındaki Bitlis'in Tatvan ilçesinde sona eriyor.
AA'nın haberine göre, hat üzerindeki Muş'un yemyeşil ovasından ve Bitlis'in karlı dağlarının yamaçlarından gelen Van gölü Ekspresi, yerli ve yabancı yolcularına eşsiz güzellikteki manzaralar karşısında seyahat imkanı sunuyor.
Bölgenin turizm ve ekonomisine katkı sunan, 8 vagonlu ve 320 yolcu kapasiteli Van gölü Ekspresi'ni tercih eden yolcular, seyahat boyunca karşılaştıkları doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor.
Van gölü Ekspresi ile geçen yıl 31 bin 665, bu yılın üç ayında ise 10 bin 400 yolcu bölgeye geldi.
VANGÖLÜ EKSPRESİ İLE DOĞUNUN GÜZELLİKLERİNİ GÖRDÜK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Mehmet Karaca, Fırat ve Van gölü ekspreslerinin videolarını izledikten sonra arkadaşlarıyla seyahat etmeye karar verdiklerini söyledi.
Hem Bitlis'teki arkadaşlarını hem de doğal güzellikleri görmek amacıyla seyahati planladıklarını anlatan Karaca, "Doğa ve manzara çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Tatvan'a gidiyoruz. Oradan da Mardin Midyat'a geçeceğiz. Tur şeklinde Doğu ve Güneydoğu'yu geziyoruz. Bunun için de Van gölü Ekspresi'ni seçtik. Doğayla iç içe güzergah boyunca çok güzel manzaralar olduğunu keşfettik. Van gölü Ekspresi ile doğunun güzelliklerini gördük" ifadelerini kullandı.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İrem Şevik ise sosyal medyada manzaraları ve trenin güzelliklerini gördüğünü dile getirdi.
TREN GAYET GÜZEL VE RAHAT
Seyahat öncesi güzergahı ve doğal güzellikleri araştırdığını ifade eden Şevik, şöyle konuştu, "Manzaraları kaçırmamak için erken uyandık. Çok güzeldi, büyülendik. Tren gayet güzel ve rahat. Koltukları geniş, rahatça uyuduk. Restorandan çay ve kahvelerimizi aldık. Memnunuz. Bu gece Tatvan'da konaklayacağız. Van'a günübirlik gidip geleceğim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yazın da arkadaşlarla gelmeyi planlıyoruz. Herkese ekspresi tavsiye ederim".
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.