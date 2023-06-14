Sint Nicolaas, 2003 yılında Türk Odası'nın açıldığını ve Hollanda'da yaşayan Türklerin bundan çok memnun olduğunu aktardı. Müzenin her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getiren Sint Nicolaas, Türk araştırmacılar, tarihçiler ve burada yaşayan Türklerin yanı sıra, Yunus Emre Enstitüsü ve diğer kurumların da tabloları görmek üzere misafirlerini müzeye getirdiğini vurguladı.