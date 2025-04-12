Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en tartışmalı ekonomik uygulamalarından biri olan varlık vergisi, 1942 yılında yürürlüğe girdiğinde farklı çevrelerden yoğun tepkiler almıştı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı koşullarında ekonomik dengeyi sağlamak amacıyla çıkarılan bu vergi, sadece ekonomik bir araç değil aynı zamanda toplumsal etkileriyle de gündeme gelmiştir. Bu uygulama, resmi belgelerde ve halk arasında zamanla farklı şekillerde anılmış, bazı kesimlerce başka isimlerle ifade edilmiştir. Varlık vergisinin diğer adı nedir sorusu, bu bağlamda hem tarihsel hem de sosyolojik açıdan önem kazanmaktadır.

VARLIK VERGİSİNİN DİĞER ADI NEDİR?

Varlık vergisi, teknik olarak bu isimle bilinse de uygulandığı dönemde kamuoyunda ve bazı yazılı kaynaklarda farklı adlarla da anılmıştır. Verginin özellikle gayrimüslim vatandaşlar üzerinde yoğunlaşması nedeniyle, halk arasında bu vergiye "servet vergisi" ya da "ayrımcı vergi" gibi isimler de yakıştırılmıştır.

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Bazı kaynaklarda ise varlık vergisinin diğer adı "ekstra vergi" olarak geçmektedir. Bunun nedeni, bu verginin olağanüstü dönem koşullarında, ek gelir yaratmak amacıyla konulmuş olmasıdır. Dolayısıyla bu uygulamaya "olağanüstü hâl vergisi" ya da "milli müdafaa vergisi" gibi kavramsal tanımların da eşlik ettiği görülmektedir.