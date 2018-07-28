Varzim - Moreirense maçı heyecanı

Varzim ve Moreirense, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Portekiz Lig Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Varzim, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Moreirense, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 528 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Varzim kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Moreirense sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Varzim önceki hafta Moreirense mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Moreirense ise Varzim karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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