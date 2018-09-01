Vasteras SK FK - Umea FC maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Vasteras SK FK ile Umea FC, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Vasteras SK FK 41 puanla 1. sırada, Umea FC 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Vasteras SK FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Umea FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 654 kodlu maçı oynayanlar; Vasteras SK FK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Umea FC galibiyet oranı 0.00.

Vasteras SK FK son haftadaki Sandvikens IF müsabasında 3-1 yenildi.

Umea FC ise Vasalund-Essinge IF maçında 1-1 berabere kaldı.

Vasteras SK FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vasteras SK FK, kendi sahasında 14 gol attı, 5 gol yedi.

Umea FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Umea FC, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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