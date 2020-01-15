Vatandaşın doğalgaz talepleri

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Samuray, “Vatandaş, doğal gaz bağlantısının bedava yapılmasını ve gazın ucuzlamasını istiyor” dedi. Samuray, Gebze’de sanayiden gelen gaz talebinde önceki aylara göre bir “iyileşme” olduğunu belirterek, “Sanayinin gaz talebi yüzde 9-10 dolayında gerilemişti. Son aylarda birkaç puanlık iyileşme oldu. Bu oran, 7-8’e kadar geldi” diye konuştu. Samuray, bu kış geçen kışa göre doğalgaz tüketiminin (konutlar) düştüğüne işaret ederek, “Geçen yılın aynı döneminin yüzde 70’i düzeyinde seyrediyor” dedi.

2019’DA İKİ ZAM

BOTAŞ, geçen yıl doğal gaza ağustos ve eylül aylarında peş peşe zam yaptı. Artış, birikimli olarak yüzde 37’nin üzerinde gerçekleşti. 2019’un kalan aylarında ve 2020 ocak ayında konutlara satılan gazın fiyatı değişmedi. Ancak, ekonomik kriz ve sorunlara bağlı olarak vatandaşın gelirinin azalması ve yoksullaşması gaz fiyatlarından yoğun yakınmaları da beraberinde getirdi.



BOTAŞ SÜBVANSİYONU SÜRDÜ

BOTAŞ, bu iki zamma karşın konutlarda sübvansiyonu diğer deyişle desteği 2019 yılında da sürdürdü. Şirket, satın aldığının altında bir fiyatla, zarar ederek konutlara gaz verdi.

BOTAŞ’ın, 2020 yılı ocak ayında (petrol fiyatlarının etkisiyle) doğal ortalama gaz ithalat fiyatı belirgin biçimde düştü. Böylece, aldığı ile sattığı fiyat arasındaki fark büyük ölçüde kapandı. İkinci, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de ortalama ithalat fiyatının düşmesi öngörülüyor. BOTAŞ’ın, bu sayede finansal yönden rahat bir nefes alabileceği belirtiliyor. Bu nedenle doğal gazda indirim, çok sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.



VATANDAŞ NE İSTİYOR?

Peki, bu koşullar altında vatandaşın doğal gazla ilgili gündem getirdiği talepler neler? Bu soruyu, 15 yıldır sektörde bulunan, Gebze’de ve Erzurum’da şehiriçi gaz dağıtımını yapan PALMET Enerji’nin “patron”u Doğanay Samuray’a sorduk.

Samuray, vatandaşın öncelikli talebinin doğal gaza erişim olduğunu belirterek, “Vatandaşların, bir an önce doğal gaza geçme ve kullanma konusunda büyük istekleri var. Bu birinci talep olarak öne çıkıyor. Doğal gaz bağlantısının bedava yapılmasını istiyor. İkinci sırada gelen talep de gazın ucuzlaması” dedi.



TÜKETİM AZALDI

Samuray, bu kış geçen kışa göre doğalgaz tüketiminin düştüğüne işaret ederek, “Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Bu durum tüketimi etkiliyor. Tüketim, geçen yılın aynı döneminin yüzde 70’i düzeyinde seyrediyor” dedi.

Samuray, tüketimdeki düşüşte tasarrufun da payının bulunabileceğine dikkat çekti.



SANAYİNİN GAZ ÇEKİŞİ

Samuray, Gebze’de sanayiden gelen gaz talebinde önceki aylara göre bir “iyileşme” olduğunu belirterek, “Bu bölgede, demir-çelik ve kimya fabrikaları var. Sanayinin gaz talebi yüzde 9-10 dolayında gerilemişti. Son aylarda birkaç puanlık iyileşme oldu. Bu oran, 7-8’e kadar geldi” diye konuştu.