        Vatandaşların "sahipsiz sokak" tepkisi! | Son dakika haberleri

        Vatandaşların iki ilçe sınırındaki "sahipsiz sokak" tepkisi! Kendi imkânlarıyla temizliyorlar

        İstanbul'un Avcılar ve Esenyurt ilçelerini ayıran noktada bulunan bir sokağa, iki belediyeden de temizlik görevlisinin gelmemesi, burada oturanların tepkisine yol açtı. Çevre sakinleri süpürge ve kürek alarak kendi imkânlarıyla temizlik yaparken, sorunun çözülmesini istedi

        Giriş: 06.09.2025 - 13:46 Güncelleme: 06.09.2025 - 13:47
        Vatandaşların "sahipsiz sokak" tepkisi!
        İstanbul'un Avcılar ile Esenyurt ilçeleri sınırında sahipsiz kalan sokak için çevre sakinleri tepkili. Burada yaşayanlar süpürge ve kürek alarak kendi imkânlarıyla temizlik yapıyor.

        Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Çetin Sokak ile Esenyurt Saadetdere Mahallesi'ndeki 106. Sokağın birleştiği noktada yaşayanlar, sokakta çöplerin toplanmaması ve süpürülmemesine tepki gösterdi.

        Süpürge ve kürek alarak sokağı temizleyenler, temizlik sorumluluğunun belediyeler tarafından üstlenilmesini istedi.

        Durumun defalarca Avcılar Belediyesi'ne bildirdiklerini belirten Emir Sezgin, "Burası Avcılar'ın Parseller bölgesi. Duvarın diğer tarafı ise Esenyurt. Avcılar'daki görevliler buraya kadar geliyor, ancak temizlik yapmadan dönüp gidiyor. 'Neden almıyorsunuz?' dediğimde, 'Burası Esenyurt, kime şikayet edersen et' cevabını veriyorlar. Bunu bana söyleyen temizlik işçisiyle tartıştık. Biz sadece temiz bir sokak istiyoruz. Belediye görevlilerinin denetlenmesini ve buranın da düzenli olarak temizlenmesini talep ediyoruz" dedi.

        Şikâyetlerin ardından konuyu incelediklerini belirterek Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Hakan Durmaz ise, "Sokağın bitimindeki binanın girişi Çetin Sokak'ta yer alıyor ve bizim sorumluluk alanımızda. Ancak şikâyete konu olan kısım, Esenyurt'taki Saadetdere Mahallesi 106. Sokak'ta bulunuyor. Ekiplerimiz haklı olarak buraya girmiyor, çünkü bu alan bizim yetki sınırımızda değil. Zaten dikkat edilirse, o sokakta kullanılan taş döşemeleriyle bizim bölgemizdeki taşlar farklı. Bu nedenle şikâyetin Esenyurt Belediyesi'ne yapılması gerekiyor. Yine de binanın bir cephesi bize ait olduğu için, zaman zaman oraya da girip temizlik yapacağız. Amacımız, vatandaşlarımızın memnun olmasıdır" ifadelerini kullandı.

        #istanbul haberleri
        #avcılar
        #Esenyurt
