Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Çalışmalarda son durum nedir?
Vatandaşlık maaşına ilişkin yürütülen çalışmalar devam ederken, uygulamaya dair ayrıntılar da netleşmeye başladı. Yapılan açıklamalara göre vatandaşlık maaşının, öncelikle pilot bölgelerde hayata geçirilmesi, daha sonra ise Türkiye genelinde uygulanması planlanıyor. Desteğin, belirlenen gelir sınırının altında bulunan vatandaşlara sağlanması amaçlanırken, ödeme tutarı ile uygulama takvimine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki dönemde açıklığa kavuşması bekleniyor. İşte, vatandaşlık maaşına dair bilinenler
Bir süredir kamuoyunda tartışılan vatandaşlık maaşına ilişkin ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yetkililerden gelen bilgilere göre uygulamanın, başlangıçta pilot bölgelerde devreye alınması, ardından ise ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Destekten yararlanacak kişilerin belirlenmesinde gelir kriterinin esas alınacağı ifade edilirken, vatandaşlık maaşının hangi kesimleri kapsayacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Uygulamanın kapsamı ve detaylarına ilişkin açıklamaların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor. İşte, vatandaşlık maaşı hakkında bilinen detaylar
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz şunları söyledi:
"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:
"Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."
VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Vatandaşlık maaşı hakkında diğer detaylar henüz bilinmiyor. Yılmaz'ın açıklamalarına göre; vatandaşlık maaşı önce pilot bölgelerde ardından tüm Türkiye'de uygulanacak ve belirlenen gelirin altında kalan vatandaşlara verilecek.