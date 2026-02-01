Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Vatandaşlık maaşı uygulaması başlıyor! Vatandaşlık maaşı nedir, kimleri kapsıyor, kaç TL ödeme yapılacak, başvuru başladı mı?

        Vatandaşlık maaşı uygulaması başlıyor! Vatandaşlık maaşı nedir, kimleri kapsıyor?

        Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak da bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne ilişkin kapsam ve uygulama detayları netleşmeye başladı. Yıl içerisinde belirli sayıda ilde pilot uygulama olarak hayata geçirilmesi planlanan düzenleme, belirlenen gelir sınırının altında kalan haneleri kapsayacak. Sistemde sabit bir ödeme tutarı yerine, ailelerin mevcut gelirinin belirlenen seviyeye tamamlanması esas alınacak. Vatandaşlık maaşı uygulamasına ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde bir araya getirdik.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 13:06 Güncelleme: 01.02.2026 - 13:06
        1

        Vatandaşlık maaşı uygulamasına ilişkin çerçeve netleşmeye devam ediyor. İlk aşamada belirlenen illerde pilot uygulama olarak hayata geçirilmesi planlanan sistem, ekonomik açıdan dezavantajlı hanelerin gelir seviyesini desteklemeyi amaçlıyor. Program kapsamında sabit bir ödeme modeli yerine, destek tutarının ailelerin mevcut gelir durumu ve ihtiyaçlarına göre belirlenmesi öngörülüyor. İşte, 4 soruda vatandaşlık maaşı uygulamasına dair merak edilenler…

        2

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz şunları söyledi:

        "GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."

        Show TV haberine göre; uygulama Haziran ayında pilot illerde başlıyor.

        3

        KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

        "Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

        4

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASINDA ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

        Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, yeni uygulamanın 'muhtaçlık kriteri' üzerinden şekilleneceğini ifade ediyor.

        Muhtaçlık kriteri; hane içindeki kişi başına net gelir, net asgari ücretin üçte birinden az ise hane halkının muhtaç durumda olmasını anlatan kavramı ifade ediyor.

        Kıvanç, bu sistemde herkese eşit miktarda ödeme yapılmayacağını bunun yerine hane gelirinin belli bir orana tamamlanacağını ifade etti.

        Vatandaşlık maaşı ile söz konusu kriteri karşılayan ailelere düzenli maddi destek sağlanacak. Show TV haberine göre; söz konusu maaştan, en düşük emekli aylığı alanlar da yararlanabilecek.

        5

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

        Vatandaşlık maaşının başlayacağı pilot iller henüz açıklanmadı.

        Kıvanç, uygulamanın Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi deprem bölgelerinde başlayabileceğini ifade etti.

        6
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
