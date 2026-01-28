Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Vatandaşlık maaşı uygulaması netleşiyor: Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere kaç TL ödeme yapılacak, şartları neler, başvurular başladı mı?

        Vatandaşlık maaşı uygulaması netleşiyor: Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere kaç TL ödeme yapılacak?

        Vatandaşlık maaşı sistemine ilişkin çerçeve yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İlk etapta belirlenen illerde deneme süreciyle hayata geçirilmesi planlanan uygulama, ekonomik açıdan dezavantajlı hanelerin gelirini desteklemeyi hedefliyor. Program kapsamında herkese aynı tutarda ödeme yapılmayacak; yardım miktarı ailelerin gelir durumu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek. İşte, 4 soruda vatandaşlık maaşı uygulaması

        Giriş: 28.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:02
        1

        Vatandaşlık maaşı adıyla da anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne ilişkin kapsam ve uygulama esasları netlik kazanıyor. Yıl içerisinde seçilecek sınırlı sayıda ilde deneme amaçlı devreye alınması planlanan düzenleme, belirlenen gelir eşiğinin altında kalan haneleri kapsayacak. Uygulamada sabit bir ödeme modeli yerine, ailelerin mevcut gelirinin belirli bir seviyeye tamamlanması esas alınacak. Vatandaşlık maaşına dair merak edilen tüm başlıkları haberimizde derledik.

        2

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz şunları söyledi:

        "GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."

        Show TV haberine göre; uygulama Haziran ayında pilot illerde başlıyor.

        3

        KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

        "Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

        4

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASINDA ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

        Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, yeni uygulamanın 'muhtaçlık kriteri' üzerinden şekilleneceğini ifade ediyor.

        Muhtaçlık kriteri; hane içindeki kişi başına net gelir, net asgari ücretin üçte birinden az ise hane halkının muhtaç durumda olmasını anlatan kavramı ifade ediyor.

        Kıvanç, bu sistemde herkese eşit miktarda ödeme yapılmayacağını bunun yerine hane gelirinin belli bir orana tamamlanacağını ifade etti.

        Vatandaşlık maaşı ile söz konusu kriteri karşılayan ailelere düzenli maddi destek sağlanacak. Show TV haberine göre; söz konusu maaştan, en düşük emekli aylığı alanlar da yararlanabilecek.

        5

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

        Vatandaşlık maaşının başlayacağı pilot iller henüz açıklanmadı.

        Kıvanç, uygulamanın Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi deprem bölgelerinde başlayabileceğini ifade etti.

        6
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
