        Vay! Dedi Baykuş'a çocuklardan tam not

        Vay! Dedi Baykuş'a çocuklardan tam not

        İngiltere'nin 60 yılı aşkın süredir çocukları tiyatroyla buluşturan, dünyaca ünlü çocuk tiyatrosu Little Angel Theatre'da sahnelenen 'Vay! Dedi Baykuş' (Wow! Said The Owl) adlı eser, dünyada ilk kez Zorlu Çocuk Tiyatrosu uyarlamasıyla başka bir dilde Zorlu PSM'de prömiyerini gerçekleştirdi

        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 22:10 Güncelleme: 22.12.2025 - 22:10
        Vay! Dedi Baykuş'a çocuklardan tam not
        Zorlu Çocuk Tiyatrosu, gündüz uyanık kalan meraklı küçük bir baykuşun gün ışığıyla tanıştığı büyülü yolculuğu sahneye taşıyan yeni oyunu ‘’Vay! Dedi Baykuş’’ ile minik izleyicileriyle buluştu. Mehmet Zorlu Vakfı bünyesinde bugüne kadar 15 farklı oyunla 1 milyondan fazla çocuğa ulaşan ve deprem bölgesine düzenlediği turnelerle çocuklara moral götüren Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun yeni sezondaki ikinci oyunu olan “Vay! Dedi Baykuş”, 0-5 yaş aralığındaki izleyiciler için özel olarak hazırlandı.

        İngiltere’de 60 yılı aşkın süredir çocukları tiyatroyla buluşturan Little Angel Theatre’da sahnelenen “Wow! Said The Owl” adlı eserden uyarlanan yapım, dünyada ilk kez İngiltere dışında Zorlu Çocuk Tiyatrosu uyarlamasıyla sezon boyunca Zorlu PSM sahnelerinde izleyiciyle buluşacak.

        Okul öncesi çocuklar için yazılmış bir kitaptan uyarlanan ve keşif duygusunu merkeze alan bu renkli kukla oyunu, 21 Aralık’ın ardından 4 ve 18 Ocak tarihlerinde de sahnelenmeye devam edecek.

        Uyarlamasını Tim Hopgood’un, yönetmenliğini Joy Haynes’in üstlendiği, dekor ve kostüm tasarımlarını Fiammetta Horvat’ın, kuklalarını Keith Frederick’in, müziklerini ise Dominic Sales’in hazırladığı oyunda, ünlü oyuncu Özge Özder anlatımı ve oyunculuğuyla minik izleyicileri sözcüksüz ve hayal gücünü besleyen bir dünyaya davet ediyor. Işık, müzik ve kuklacılığı bir araya getiren bu özel yapım, okul öncesi dönemdeki çocukların duyusal algılarını destekleyen yalın ama etkileyici sahne diliyle sevimli kuklalar ve cezbedici müzikler eşliğinde minik izleyicilerin hayal gücünü harekete geçiriyor.

        Vay! Dedi Baykuş’un biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

        #Zorlu PSM
        #Vay! Dedi Baykuş
        #tiyatro
        #çocuk oyunu
