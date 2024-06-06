Veda gecesi! Survivor'da kim elendi? 6 Haziran 2024 Survivor All Star kim gitti?
Survivor All Star'da eleme düellosu için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan; Merve, Atakan, Seda ve Nefise eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan eleme gecesinde, düello finalini kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda etti. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Hilmi Cem Survivor'a veda eden son isim olmuştu. İşte 6 Haziran 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
Survivor'da heyecan katlanarak devam etti. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verdi. Survivor eleme gecesi finalinde eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi? 6 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte Survivor'da eleme adayları ve adaya veda eden yarışmacı...
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Merve
Atakan
Seda
Nefise
DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
NEFİSE-ATAKAN
SEDA-MERVE
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 6 HAZİRAN 2024?
Survivor'da eleme düellosu finaline Merve ve Nefise mücadelesi damga vurdu. İkili arasında adada kalma mücadelesi yaşandı. Eleme düellosu finalinde Nefise Merve'yi 5-1 skorla mağlup ederek adada kaldı. Bu sonuca göre Survivor'a bu hafta veda eden isim Merve Aydın oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?
Survivor'da 2 Haziran eleme gecesinde Hilmi Cem adaya veda eden isim olmuştu.