Eşiyle gittikleri bir restorandan fotoğraf paylaşan Milor, altına da "Sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. #aşk" notunu ekledi.

Milor'un takipçilerinden biri ise fotoğrafın altına "Eşimin abisi diyecektiniz herhalde" yorumunda bulundu. Yüzbinlerce kişinin samimi ve mütevazı tavrını da överek takip ettiği Milor ise bunun üzerine takipçisine şu soruyu yöneltti:

"Neden bu kadar kötüsünüz?"

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