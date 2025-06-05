Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de odun fırınında pişen İzmit simidinin ayrı bir lezzet olduğuna dikkat çekti.

Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadeleriyle İzmit simidini övdü.

Bu paylaşım, kısa sürede simit severler arasında yoğun bir tartışmaya yol açtı. Bazı tüketiciler Milor'un görüşüne katılırken, farklı şehirlerin simitlerini savunanlar da sosyal medyada görüşlerini paylaştı.

Vedat Milor, tartışmaların ardından nostaljik bir anısını da paylaştı. Milor, "En iyi örneklerini eski İzmit tren istasyonunda taze simitleriyle vagon değiştiren hasır sepetli simitçilerde bulabilirsiniz. Hâlâ var mı o Adapazarı - Haydarpaşa trenleri?" sözleriyle İzmit simidinin geçmişine vurgu yaptı.

2019 YILINDA COĞRAFİ İŞARET ALDI

Milor'un paylaşımıyla yeniden gündeme gelen İzmit simidi, 2019 yılında coğrafi işaret tescili aldı.

İzmit ilçesinde her gün taze üretilen İzmit simidi, geçmişten günümüze taşınan üretim tekniğiyle sevenlerinin damaklarını tatlandırıyor.

Erdem, simidin ağızda dağılan dokusunun ve kıtır yapısının pişirilme tekniklerinden ve kullandıkları malzemelerden kaynaklandığını anlatarak, "Özellikle malzemelerimiz katkı maddesi bulundurmuyor. Un, maya, su, tuz. Buradaki özellik simidin burgusu ve sınırsız kullanılan susam. Pekmezi zaten ustalarımız kendi yapıyor. Özellikle sulandırılmış üzüm pekmezi kullanıyoruz. Bunu ustalarımız özenle hazırlıyor, özellikle simidin tadının daima aynı kalabilmesi için. 270 derecede yaklaşık 6-7 dakikada pişiyor simidimiz" değerlendirmesinde bulundu.

Usta çırak ilişkisiyle mesleğe başladığını belirten Erdem, İzmit simidinin kendine has yapısı ve lezzetiyle vatandaşlar tarafından beğenildiğini dile getirerek, "İzmit'te simit imalatı Osmanlı döneminin sonunda yapılmaya başlanmış. 20 senedir eski ustalarımızdan aldığımız eğitimle mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

20 yıllık simit ustası Özertem Erdem, İzmit simidinin yalnızca atıştırmalık değil, aynı zamanda bir geleneğin parçası olduğunu söyledi.

İzmit simidi, kendine has lezzeti ile üretim ve pişirilme yöntemindeki farklılıklar dolayısıyla diğer bölgelerdeki simitlerden ayrılıyor.

Kocaeli'nin simgesi haline gelen ve uzun yıllardır süregelen geleneğin temsilcisi olma özelliğini de taşıyan İzmit simidi, kentin birçok noktasındaki tezgahlarda sabahın erken saatlerinde yerini alıyor.

Şehir dışından Kocaeli'ye gelenlerin de İzmit simidine ilgi gösterdiğini aktaran Erdem, "İzmit dışında yaşayıp hafta sonu gezmeye gelen müşterilerimiz özellikle İzmit simidini tercih ediyor çünkü İzmit simidinin tadı başka yerde yok" dedi.

Erdem, İzmit simidinin eskiden taş fırında odunla piştiğini anlatarak, "Bizim kullandığımız fırın da taş fırın. Tek farkı doğal gazla ısınıyor olması. Isı sistemi orada odun, burada doğal gaz. 20 yıl önce böyle bir teknoloji yoktu. Odunlarla pişiyordu taş fırında. Şimdi doğal gazla ısınıyor o kadar. Arada herhangi bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca 14 saat üretim yaptıklarını belirten Erdem, simidin sadece kahvaltıda değil günün diğer zaman dilimlerinde de tercih edildiğini sözlerine ekledi.