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Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından düzenlediği anketlere bir yenisini ekledi. Daha önce "Pide mi yoksa pizza mı?", "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" anketleri yapan ünlü gurme yeni bir tartışma başlattı.

Milor, yeni başlattığı anketinde Twitter takipçilerine "Döner mi yoksa burger mı? sorusunu yöneltti.

— Vedat Milor (@vedatmilor) January 22, 2021

Twitter'dan "Hava güzel, canınız parkta yemek yemeyi çekti. Parkın yanında da şehrin en iyisi iki yer var. Biri burger'cı diğeri ise dönerci" ifadesini kullanan Milor, "Eve sipariş verirken de karşılaşılan bir ikilem bu. Farzedelim ikisinin önündesiniz. Gözünüzü kapayıp düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk yemek hangisi?" diye sordu.

Kendisi için yine zor bir karar olacağını belirten Milor "Çünkü burada gastronomik gerçeklerden çok tercihler daha ağır basıyor. Ortak yönleri çok az. Buna has bir metodoloji geliştirip ikisinden birine karar vermem gerekecek" diye yazdı.

Ardından "Bazı değerler tanımlayıp ona göre karar vereceğim. İki zorluk var. Bir, bu iki yemekle ilgili iyi yapan değerleri ayrı ayrı belirleme. İkincisi farklı değerleri bir hiyerarşiye tabi tutma. İmkansız ama illa yap denildiğinde gerekçelendirmenin nasıl yapıldığı önemli olacak" açıklamasını yaptı.

​2 gün sürecek ankette dönerin önde olduğu görüldü.

"PİZZA MI PİDE Mİ?" DİYE SORMUŞTU

Türkiye'nin dünyaca tanınan lezzet ve mekan ustası geçtiğimiz günlerde Twitter'da "Acıktınız ve karşınızda yan yana, kaliteleri ile ünlü iki restoran var. Biri pizzacı, diğeri ise pideci. Soru basit: Hangisine girersiniz? Tercihiniz pizza mı pide mi?" paylaşımıyla anket yapmıştı. Anketi ise pide kazanmıştı. 215 bin 408 kişinin katıldığı ankette pide yüzde 60.5 oy oranı almıştı.