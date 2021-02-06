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HaberlerYaşamANKET| Son dakika... Vedat Milor'dan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi?
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Vedat Milor'dan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi?

"Pizza mı yoksa pide mi?", "Döner mi burger mı?" anketleriyle sosyal medyada ilgi gören ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, takipçilerine yeni bir soru yöneltti. Vedat Milor, "Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz? Tarhana mı? Mercimek mi?" diye sordu

ANKET| Son dakika... Vedat Milor'dan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi?
HABERTURK.COM

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından düzenlediği anketlere bir yenisini ekledi. Daha önce "Burger mı, döner mi?", "Pide mi yoksa pizza mı?", "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" anketleri yapan ünlü gurme yeni bir tartışma başlattı.

Ünlü gastronomi yazarı, başlattığı yeni anketinde "Farzedelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz? Tarhana mı? Mercimek mi?" diye sordu.

Milor; "Ülke olarak zengin bir çorba çeşitliliğine sahibiz. TARHANA ve MERCİMEK çorbaları da bu zenginliğin en bilinen unsurlarından ikisi. Farzedelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz?" tweetini paylaştı.

Ardından "Bu anketlerde unutmamanız gereken çok önemli bir detay. Bir taraf yüzde 1 kazanınca diğer taraf yüzde 1 kaybetmiş oluyor oylamada" notunu düştü.

İki gün sürecek ankette şimdilik mercimek çorbasının az farkla önde olduğu görüldü.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANANI DÖNER OLMUŞTU!

Milor geçtiğimiz hafta "Hava güzel, canınız parkta yemek yemeyi çekti. Parkın yanında da şehrin en iyisi iki yer var. Biri burger'cı diğeri ise dönerci" ifadesini kullanan Milor, "Eve sipariş verirken de karşılaşılan bir ikilem bu. Farzedelim ikisinin önündesiniz. Gözünüzü kapayıp düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk yemek hangisi?" diye sormuştu. Anketin kazananı döner olmuştu. 93.496 oyun kullanıldığı ankette döner yüzde 60.9 oy oranı almıştı. Ünlü yemek eleştirmeni de tercihini dönerden yana kullanmıştı.

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