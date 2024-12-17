Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Vedat Milor ‘Kent Lokantası’nda görüldü

        Vedat Milor ‘Kent Lokantası’nda görüldü

        Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'daki Kent Lokantası'nın önünde görüntülendi. Milor'un buradaki yemekler ile ilgili bir değerlendirme yapıp yapmayacağını merak eden sosyal medya kullanıcıları ünlü yazarın son tartışmasını da anımsattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vedat Milor 'Kent Lokantası'nda görüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir süredir Youtube sayfasında gittiği lokanta ve restoranları değerlendiren gastronomi yazarı Vedat Milor’un uğradığı yerlerden biri Üsküdar’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası oldu.

        Sosyal medya kullanıcıları Milor’un Kent Lokantası yemekleri ile ilgili değerlendirmesini merak ederken lahmacuncuda yaşadığı tartışmayı hatırlatan yorumlar da yaptı.

        Milor, geçtiğimiz günlerde lahmacunu ile bilinen bir lokantada izin alınmadan görüntülerinin çekildiğini söylemişti. Bu şikayetini işletmeci yanındayken dile getiren Milor daha sonra Youtube sayfasında yayınladığı videosunda "Gerçekten yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum" diyerek nedenini şöyle açıklamıştı:

        'İzinsiz' fotoğraflara isyan etti
        'İzinsiz' fotoğraflara isyan etti

        "Hem burada arkamda durup fotoğraf çektiniz hem de oradan arkadaş çekti. Ben bunlara rıza göstermedim. Burada yemek yerken fotoğraf çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni bu gerçekten rencide etti. Çünkü ben burada oynayan maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Ben gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu yüzden izleyiciler bilsin, benim için zevk değil fazla. O yüzden giderek artık belki alakamı tamamen keseceğim Türkiye'yle. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum ve strese giriyorum. O yüzden tam bu yemeğin zevkini çıkaramadım. Ama çok teşekkür ediyorum yine de. Yemek gerçekten harika, tavsiye ediyorum. Buraya ünlü olmayanlar gelebilir. Ama benim için bu dediğim ciddi bir sorun.”

        Milor, tartışmaların ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak olayın sadece bir fotoğraf çekimi olmadığını anlatmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?