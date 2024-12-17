Vedat Milor ‘Kent Lokantası’nda görüldü

Bir süredir Youtube sayfasında gittiği lokanta ve restoranları değerlendiren gastronomi yazarı Vedat Milor’un uğradığı yerlerden biri Üsküdar’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Milor’un Kent Lokantası yemekleri ile ilgili değerlendirmesini merak ederken lahmacuncuda yaşadığı tartışmayı hatırlatan yorumlar da yaptı.

Milor, geçtiğimiz günlerde lahmacunu ile bilinen bir lokantada izin alınmadan görüntülerinin çekildiğini söylemişti. Bu şikayetini işletmeci yanındayken dile getiren Milor daha sonra Youtube sayfasında yayınladığı videosunda "Gerçekten yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum" diyerek nedenini şöyle açıklamıştı:

"Hem burada arkamda durup fotoğraf çektiniz hem de oradan arkadaş çekti. Ben bunlara rıza göstermedim. Burada yemek yerken fotoğraf çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni bu gerçekten rencide etti. Çünkü ben burada oynayan maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Ben gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu yüzden izleyiciler bilsin, benim için zevk değil fazla. O yüzden giderek artık belki alakamı tamamen keseceğim Türkiye'yle. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum ve strese giriyorum. O yüzden tam bu yemeğin zevkini çıkaramadım. Ama çok teşekkür ediyorum yine de. Yemek gerçekten harika, tavsiye ediyorum. Buraya ünlü olmayanlar gelebilir. Ama benim için bu dediğim ciddi bir sorun.”