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        "Vedat Milor'la Buyurun Sofraya" Habertürk TV'de başlıyor

        Geçmişten günümüze, dünya mutfaklarının izinde… Vedat Milor, ekranlara geri dönüyor. İstanbul'u semt semt dolaşıyor; lokantaların özel yemeklerinin tadına bakıyor. "Vedat Milor'la Buyurun Sofraya" 23 Temmuz'dan itibaren her Pazar Habertürk TV'de!

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 17:29
        "Vedat Milor'la Buyurun Sofraya" Habertürk TV'de başlıyor
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        Buyurun Sofraya!

        Her daim tattığı lezzetlerin ötesine geçen Vedat Milor, yemeklerin öykülerini, onları sunan ellerin emeğini ve Türk mutfağının geçmişten günümüze taşıdığı sırları dile getiriyor.

        Gelenek ve yenilik arasında dans eden Türk mutfağının zenginliği, Milor'un gözünden izleyiciyi büyülüyor. O, İstanbul'un sokaklarında kaybolurken, yemeklerin anlattığı hikâyeleri keşfediyor ve ziyaret ettiği her semtin ruhuna dokunuyor.

        Her lokmada, bir kültürün, bir toplumun ve bir geçmişin izlerini taşıyan bir öykü ortaya çıkıyor.

        “Vedat Milor’la Buyurun Sofraya” 23 Temmuz’dan itibaren her Pazar Habertürk TV’de!

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        #Vedat Milorla Buyurun Sofraya
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