Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, en formda isimlerden birisi de Vedat Muriç...

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertlilerin Kosovalı forveti, sezona harika bir başlangıç yaparken Türkiye'ye geldiği 2014-2015 sezonundan bu yana en iyi lig başlangıcına imza attı. Golcü isim, 9 maçta 90'ar dakika ter dökerken rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

GİRESUNSPOR DÖNEMİ

Giresunspor formasıyla Türkiye’deki ilk yılında 4 gol atan yıldız oyuncu, ilk 9 haftada ise ağları bulamamıştı. Vedat, 2. sezonunda 1. Lig’de toplam 17 gole ulaşırken, 9 haftada 3 gol bulmuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ DÖNEMİ

Ardından Gençlerbirliği’ne transfer olan Kosovalı isim, burada beklenen başlangıcı yapamadı. Vedat, ilk dokuz haftada 2, toplamda da 3 golde kaldı. 2017-2018 sezonuna Gençlerbirliği ile başlayan Muriç, ilk 9 haftada 2 gol atarken devre arasında transfer olduğu Rizespor’a ise 8 gollük katkıda bulundu.

RİZESPOR'DA ZİRVE YAPTI

Vedat Muriç, Türkiye’deki en iyi performansını gösterdiği geçen sezon 17 golle Rizespor’un başarısında en büyük payın sahibiydi. Ancak Muriç, geçen sezon ilk 9 haftada ise sadece 2 gol atabilmişti. Golcü oyuncu, sonrasında ise adeta şaha kalkarak 17 golle sezonu tamamladı. Muriç, bu sezon ise tüm bu istatistiklerini geride bırakarak ilk 9 haftayı 5 golle geçti.

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Bu sezon başında Fenerbahçe'nin yolunu tutan Vedat Muriç'in transferi gündem olmuştu. Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcunun son tercihi sarı-lacivertliler olurken Vedat attığı gollerle Kadıköy'ü coşturmaya devam ediyor.

Pek çok Avrupa kulübünün radarında olan Vedat Muriç'in tek amacı ise şampiyonluk yolunda katkıda bulunup ligi gol kralı tamamlamak.