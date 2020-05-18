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Vedik astrolojinin önde gelen isimlerinden Şebnem Ekşib, Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programında 2020 yılını değerlendirip, merak edilen soruların yanıtını verdi.

İşte ünlü astrolog Şebnem Ekşib ile yapılan söyleşiden satırbaşları...

Bu hafta neler olacak? Türkiye ve dünyayı neler bekliyor?

Bu hafta cuma günü çok güzel bir Yeniay var. O nedenle haftanın enerjisi çok yüksek. Diğer taraftan da gezegen retroları var. 18-24 Mayıs haftasında Jüpiter, Satürn ve Venüs gezegenleri retroda. Venüs ilişkiler ve aşk konularında, bolluk ve bereket alanlarında, estetik ile bağlantılıdır. Retro döneminde ise bu konulara dikkat edilmesi gerekiyor. Gökyüzü retro döneminde geçmişten getirdiğimiz sorunları önümüze koyuyor.

Nasıl bir yaz geçireceğiz?

Haziran ayında biraz dikkatli olunması gerekiyor. Venüs retrosu şu anda Yeniay ile beraber güzel bir etki içinde. Ancak 3 Haziran civarında Venüs tam olarak yanık pozisyona geçecek. Bu durum hem piyasalar açısından hem de ilişkiler konusunda bir hassasiyet getiriyor. Haziran ayının dünya ve ülkemiz açısından daha iyi kontrol edilmesi gerektiğinin sinyali verilirken süreç genel gündem açısından biraz hararetli etkilere işaret ediyor.

Tabii şu da var. Gezegen hareketlerinin yoğun olduğu dönemde herhangi bir olayın atak yapması biraz zordur. Daha çok geçmiş konular önümüze düşer. Haziranda birkaç gezegen retroda olacağı için salgın olayının artık yavaşlama, sakinleşme, kontrol altına alınma döneminin başlayacağını düşünüyorum. Normalleşme adına çok güzel ama ondan sonraki dalgaya ekonomik anlamda dikkat etmek lazım.

Bu hafta burçlar nelere dikkat etmeli?

Boğa, Akrep, İkizler ve Yay burçları ilişkiler anlamında daha hararetli. Geçmiş konular önlerine düşebilir. Var olan ilişkilerde, üstünü kapattıkları konuları yeniden ele alma durumunda kalabilirler. Parasal olarak da dikkatli olunması gerekiyor. Eğitimde Yengeç, Oğlak Aslan ve Kovalar biraz daha şanslı noktadalar. Yaylar her durumda eğitime dönüktürler. Eğitime öğrenmeye bilmeye derinlemesine bakmaya meraklıdırlar. Yayların temmuz ayı enerjileri çok iyi.

İş hayatı nasıl evrilecek?

Bu süreç 2 yıllık döngüde dünyanın enerjilerini dönüştürme potansiyeline sahip. Bu sene hareket hiç bitmeyecek. Pandemi süreci artık yavaşlıyor. Ben de bu konuda çok umutluyum. Zaten başından beri haziranda toparlanma başlıyor diye konuşuyorduk. Haziranı dikkatli geçirdikten sonra temmuz ve ağustosta rahatlama var ama enteresan bir sonbahar bizleri bekliyor. Dolayısıyla bu sene döngüler açısından yoğun bir süreç var.

2020’nin böyle olacağını öngörüyor muydunuz?

Zor bir yıl olacağını düşünüyorduk. 500 yıldır denk gelmeyen gezegenlerin bir araya gelmesi, 20 yıldır meydana gelmeyen gökyüzü oluşumlarının yaşanması bir şeylerin dönüşüme gireceğinin sinyalini veriyordu. Bir şeyler dönüşürken de elbette insanları da dönüştürecek, farklı şeyleri harekete geçirecekti. Ben savaştan çok endişeliydim. Belki de bu olmasa ciddi bir dünya savaşında olabilirdik.

Mesleki anlamda öngörüler...

Mesleklerin değişeceğinin, yatırımların şekillerinin hayatın dönüşeceğinin farkındayız artık. Yeni meslekler çıkıyor. E-ticaret daha fazla öne ön plana çıkıyor. Mesela lojistiğin şekli değişecek. Bir sürü sektör zorlanacak belki ama yeni sektörler de ortaya çıkacak. Buna adapte olmak için fırsatlar var önümüzde. Ama dünya açısından 2021 ve 2022'de ekonomik anlamda bir daralma dönemi var. Bunun etkisi ekim, ve kasım aralıkla beraber kendisini göstermeye başlayacak. 2022 yılıyla birlikte yavaş yavaş adapte olma ve toparlanma süreci var. 2023 ile birlikte de yeni bir döngü başlıyor.

ABD ile ilgili öngörüleriniz neler?

Bütün dünya ülkeleri bu dönemde üstünü kapatmak zorunda oldukları her şeyle yüzleşmek zorunda kaldı. Sağlık sektöründe ABD’nin çok ciddi problemleri vardı. Bu yeni döngü şiddetli bir biçimde onları sağlıkla yüzleştirdi. Önümüzdeki dönem uzun vadede ABD’ye yatırım yapanlar ya da böyle bir planı olanlar dikkatli olmalı.

ABD’nin haritasında iç karışıklıkların olabileceğine işaret ediyor. 2021-2022 yılları ABD için zor.

Türkiye'yi neler bekliyor?

Bu hafta çok güzel etkiler var ama haziran ayında, özellikle ekonomi anlamında Türkiye'nin biraz daha dikkatli yönetilmesi gerekiyor. Sağlık anlamında durumun iyileşeceğini düşünüyorum. Türkiye’nin sağlık sektörü birçok ülkeye göre çok iyi durumda. Bu sürecin akabinde iki noktamızı güçlendirirsek aslında bu durumdan çok farklı bir şekilde çıkabiliriz. Birincisi tarım ikincisi sağlık... Turizmde kaybettiğimiz noktaları sağlık turizmiyle dengeleyebilirsek önemli bir çıkış yakalayabiliriz.