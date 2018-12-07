"Vegan demek tahıl beyinli demektir" diyen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Habertürk TV'de yer alan habere göre; Karatay'ı şikayet eden Türkiye Veganlar Derneği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan Karatay hakkında işlem yapılmasını istiyor.

Prof. Dr. Karatay, "Koyunlar vegandır, inekler vegandır. İneğin beş midesi vardır. Her birine bir girer bir çıkar. Enzimleri ve hormonları ona göredir. İnsanlarda öyle bir düzen yok. Onun için hastalıktır diye düşünüyorum" diye konuşmuştu.

Türkiye Veganlar Derneği Başkanı Ebru Arıman, "Aksine veganlık son yıllarda çok fazla ivme kazanmış bir yaşam biçimi. Biz bu işe bir felsefe olarak bakıyoruz. Her ne kadar Canan Hoca bunu bir beslenme şekli olarak anlatıyor olsa da..."

Türkiye Veganlar Derneği'nin şikayeti üzerine Karatay'a soruşturma başlatıldı.

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