Vekil adayı olan genel başkanlar seçildi mi?

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Türkiye, yoğun bir katılımla sandıklarda oy kullanırken, milletvekili adayı olan genel başkanlarının da durumu belli olmaya başladı.

Saat 21.15 itibarıyla Türkiye genelinde durum şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den yeniden vekil seçilirken açılan sandık oranı yüzde 55. Cumhur İttifakı'nda bulunan AK Parti listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da vekil olmaya hak kazandı.

İstanbul 2. Bölge 4. sıradan aday gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da milletvekili seçildi.

Cumhur İttifakı'nda bulunan Büyük Birlik Partisi kendi listesiyle seçime girerken, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday olan Genel Başkan Mustafa Destici vekil seçilemedi.

Kendi listesiyle ittifak içinde seçime Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan vekil seçildi.

MİLLET İTTİFAKI

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları milletvekili adayı olmazken, ittifak içindeki CHP listesinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül de vekil olmaya hak kazandı.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partilerden Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın İzmir 2. Bölge'den milletvekili olmaya hak kazanırken, diğer Eş Genel Başkan Çiğdem Kılıçgün Uçar, İstanbul 1. Bölge'den vekil seçilemedi.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir diğer bileşeni Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. Bölge'den vekil olmaya hak kazanamazken, Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, milletvekili seçildi. Buldan Van'dan milletvekili seçilirken, Sancar ise Şanlıurfa'dan vekil olmaya hak kazandı.

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